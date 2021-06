Groupe Edmond de Rothschild : François Pauly nommé CEO

(AOF) - A l'issue de l'Assemblée générale du groupe Edmond de Rothschild qui s'est tenue le 4 juin, François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, est nommé CEO du Groupe. La composition du Comité exécutif est inchangée.

La nomination de François Pauly, financier reconnu bénéficiant d'une longue expérience à la tête de grands noms de la banque privée et à l'international, permet d'inscrire la stratégie du groupe dans la continuité, ce dernier ayant participé depuis 5 ans à toutes les prises de décisions stratégiques. Cette nomination était planifiée et fait suite à la décision de Vincent Taupin de faire valoir ses droits à la retraite.

François Pauly, 57 ans, a effectué l'ensemble de son parcours dans la finance, à des fonctions internationales et de direction. De 1987 à 2004, il a occupé différents postes de senior management dans le groupe bancaire Dexia au Luxembourg, en Italie et à Monaco. En 2004, il intègre Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie à Luxembourg en tant que directeur général puis, à compter de 2007, devient General Manager de Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. En 2011, il rejoint Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en tant que directeur général. Il en occupera la fonction de président du conseil d'administration jusqu'en 2016. Au-delà de ces fonctions exécutives, François Pauly était notamment vice-président du conseil d'administration de Edmond de Rothschild (Europe) à Luxembourg et président du comité d'audit et des risques de Edmond de Rothschild (Suisse) depuis 2016.