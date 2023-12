Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Crit: vers l'acquisition d'Openjobmetis en Italie information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 09:12









(CercleFinance.com) - Groupe Crit annonce la signature d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 57,7% au capital d'Openjobmetis, sixième acteur du travail temporaire en Italie, à un prix de 16,50 euros par action.



Le groupe français prévoit de finaliser cette acquisition, intégralement financée sur fonds propres, en début d'année 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, dont les approbations des autorités de la concurrence et du gouvernement italien.



En cas de réalisation de l'opération, Groupe Crit déposera une offre publique d'achat sur le solde des actions au prix de 16,5 euros par action, offre qui pourrait être suivie d'un retrait obligatoire si les conditions requises sont réunies.





Valeurs associées CRIT Euronext Paris +1.10%