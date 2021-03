GROUPE CRIT va verser une dividende malgré l'effondrement des bénéfices

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avec une capacité d'autofinancement restée positive à hauteur de 118 millions d'euros, des capitaux propres de 612 millions d'euros et une trésorerie nette de 254 millions, le spécialiste de l'intérim dispose d'une situation financière solide.

Les activités aéroportuaires (71,1% du pôle multiservices) accusent sur l'année une baisse de 55%, logiquement plombées par la brutalité de la crise sur l'ensemble du secteur aérien. Dans ce contexte, toutes les mesures ont été prises afin de réduire la base de coûts et limiter l'impact lié à l'évolution de l'activité.

(AOF) - Le Groupe CRIT a publié un résultat net, part du groupe, de 1,5 million d'euros en 2020, après 73 millions en 2019. Son EBITDA affiche une chute de 56,2% à 74,5 millions d'euros, pour une marge de 4,3% (-2,5 points de pourcentage). Dans un contexte sans précédent, le chiffre d'affaires recule quant à lui de 29,6% pour s'établir 1,752 milliard d'euros. Le pôle travail temporaire, qui représente 87% de l'activité totale, enregistre un repli de 24,9%, dont -31,4% au premier semestre 2020 et -13,3% au dernier trimestre, marquant ainsi une certaine reprise en fin d'exercice.

