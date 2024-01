Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Crit: le CA dépasse les 2,5 MdsE en 2023 information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 18:04









(CercleFinance.com) - Groupe Crit annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 646,8 ME au titre du 4e trimestre de l'exercice 2023, en hausse de 7,3% en un an (+1,6% à périmètre et change constants).



'Cette progression intègre un impact périmètre de 6,3% lié à l'intégration de la société suisse OK Job, consolidée depuis le 1er janvier 2023', précise le groupe.



Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé un CA de 2536 ME, en hausse de 8,5% par rapport à 2022 (+3,5% à périmètre et change constants).



'Cette progression est portée par toutes les activités du groupe avec un niveau d'activité également supérieur à 2019 (2 488,5 ME), année de référence avant Covid. Cette excellente performance confirme, cette année encore, la capacité du Groupe à maintenir une solide trajectoire malgré des conditions de marché plus contrastées', ajoute Groupe Crit.





Valeurs associées CRIT Euronext Paris 0.00%