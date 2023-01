Groupe Crit: hausse de 13,4% du chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 18:02

(CercleFinance.com) - Le groupe Crit publie un chiffre d'affaires de 2.33 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 13,4% à périmètre et change constants par rapport à l'exercice précédent.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 602 ME, en progression de 7.5% à périmètre et change constants.



Dans le Travail temporaire (81,7% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 492,3 ME en hausse de 5% tandis que le Pôle Multiservices (19,5% de l'activité de la période) réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 117,6 ME en croissance de 27,3% par rapport au quatrième trimestre 2021.



' Porté par des dynamiques actuellement favorables sur l'ensemble de ses métiers, le Groupe est confiant sur ses perspectives d'activité ', indique Groupe Crit.



Il estime par ailleurs que l'acquisition récemment annoncée de la société OK JOB en Suisse, pleinement intégrée à compter du 01/01/2023 lui permettra de s'implanter sur des marchés spécialisés tels que l'industrie horlogère et le médical.