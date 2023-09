Groupe Crit: hausse de 10,5% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 18:26

(CercleFinance.com) - Groupe Crit publie un chiffre d'affaires consolidé de 1236 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 10,5% par rapport à la même période en 2022.



Cette progression intègre un impact périmètre de 4,9% lié à l'intégration de OK Job, société suisse consolidée à compter du 1er janvier 2023. Grâce à cette acquisition, l'international représente désormais plus du quart de l'activité du Groupe (26,5% au premier semestre 2023).



Toujours au 1er semestre, l'EBITDA a reculé de 3,3% pour s'établir à 55,3 ME, laissant apparaître un résultat opérationnel de 37,8 ME, en retrait de 4,3%.



Le résultat net part du groupe s'établit néanmoins à 28,9 ME, avec une hausse limitée de 0,9%.



'Fort d'implantations métiers stratégiques et d'une situation financière extrêmement solide, le Groupe demeure confiant dans ses perspectives de développement', souligne Groupe Crit.