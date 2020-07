Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Crit : activité du semestre impactée par le Covid-19 Cercle Finance • 22/07/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Après un repli de -13% au 1er trimestre, le groupe Crit affiche ce soir un chiffre d'affaires en repli de -52,6% au 2e trimestre, à 308,3 millions d'euros. 'Ce repli, dans un contexte exceptionnel, a été particulièrement marqué sur les mois d'avril et de mai avec des baisses d'activité atteignant respectivement -64% et -56% en organique. A compter du mois de juin, la levée progressive des mesures de restriction s'est traduite par un recul plus limité avec une baisse du chiffre d'affaires de 39% sur la période', explique le groupe. Crit indique par ailleurs ne pas être en mesure de formuler de projections chiffrées pour les mois à venir.

