Groupe CANAL+ nomme un Directeur Digital Sport

(AOF) - Bruno Rodrigues est nommé Directeur Digital Sport du Groupe CANAL+ à compter du 1er juillet 2022. Il reportera à Pierre-Emmanuel Ferrand, Directeur du Digital, et opérationnellement à Thomas Sénécal, qui prendra ses fonctions de Directeur des Sports du Groupe CANAL+ le 1er juillet prochain.

Bruno Rodrigues aura la responsabilité de l'ensemble des activités digitales liées au sport en France. Sa nomination s'inscrit dans l'ambition du Groupe CANAL+ de mettre en commun les savoir-faire du Digital et des Sports, sur lesquels il s'appuiera afin de faire rayonner la richesse de l'offre sport de CANAL+ et l'expertise de la Rédaction des Sports, au-delà des antennes.

Sous sa responsabilité, l'équipe digitale sport, en coordination étroite avec la Rédaction des Sports, aura pour missions de créer des contenus multi-plateformes et d'activer tous les leviers digitaux en 360 (SEO, partenariats, influence) afin d'élargir les audiences digitales de CANAL+ sur la thématique Sport.

- Holding de 3 pôles, la culture avec Editis, le divertissement culturel avec Canal Group, DailyMotion et Gameloft, et les médias avec Havas Group et Prisma Media ;

- Revenus de 9,6 Md€ générés par le groupe Canal + (60 %), par Havas (24 %) et Editis (9 %) ;

- Modèle d’affaires « Creation Unlimited » visant à devenir n° 1 mondial dans les contenus, les médias et la communication en accélérant la croissance des métiers, investissant à long terme, créant des synergies entre métiers et valorisant les catalogues ;

- Capital contrôlé à 27,03 % et 29,73 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, le conseil de surveillance de 13 membres étant présidé par Yannick Bolloré ;

- Bilan exempt de dettes avec une trésorerie nette de 348 M€, des fonds propres de 19,2 Md€.

- Stratégie fondée sur la valorisation des propriétés intellectuelles et des contenus par franchises, « live » (festivals), sur la pénétration des marchés africains, indien et chinois et sur la distribution en ligne via Dailymotion ;

- Bonne visibilité de l’activité, les abonnements représentant près des 2/3 des revenus ;

- Stratégie d’innovation fondée sur l’émergence de créateurs locaux, sur l’offre de plateformes et d’incubateurs de création dans plusieurs pays et sur l’investissement dans des sociétés innovantes ;

- Stratégie environnementale « Creation for the future » : objectif de neutralité carbone avec une baisse de 30 % dès 2025 /économie circulaire, dès l’écoconception ;

- Pénétration de la Chine après la cession de 10 % d’UMG à Tencent avec l’acquisition de Front Network;

- Règlement du conflit avec Mediaset (près de 29 % du capital mais droits de vote faibles) et Fininvest.

Médias : Disparition progressive de la presse gratuite et m utations de la presse régionale

La pandémie a lourdement affecté la presse gratuite, déjà en difficultés. Le premier titre à s’effondrer a été le quotidien Metro, qui a cessé sa parution en 2015. La crise sanitaire a entraîné une chute des dépenses publicitaires pendant plusieurs mois alors que le modèle économique de ces titres repose intégralement sur les recettes publicitaires. De plus, la désaffection des transports en commun, la généralisation du télétravail dans les entreprises ont encore renforcé le contexte défavorable. D’après les données de l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), la presse gratuite d'information a connu une chute de sa diffusion de 54,3% en 2020, comparée à l'année 2019. Le seul rescapé est désormais le journal 20 Minutes (créé en 2002). Depuis le mois de juin 2021, son édition papier est distribuée trois jours par semaine. Après une chute de 38% de son chiffre d'affaires en 2020, il mise sur le numérique pour rebondir.

Quant à la PQR (presse quotidienne régionale), elle multiplie les initiatives pour doper l'abonnement numérique, après avoir longtemps été épargnée par la crise de la diffusion de la presse grâce aux abonnements. D'après l'Observatoire de l'ACPM, la part des versions numériques sur internet (individuelles et par tiers) représente 57,3% de la diffusion de la presse quotidienne nationale, mais n'atteint que 10% pour les quotidiens régionaux. Pour fidéliser l'abonné numérique, plus volatil que celui du papier, les quotidiens régionaux élargissent leur offre de contenu. Ainsi cinq éditeurs (« Le Télégramme », « La Voix du Nord », « Sud-Ouest », « La Nouvelle République du Centre-Ouest », et « Ebra », filiale du Crédit Mutuel regroupant plusieurs titres) se sont alliés dans la télévision au sein d'une société, Territoires TV, pour mieux monétiser leurs audiences numériques.