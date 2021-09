Groupe Bogart confirme ses ambitions

(AOF) - le Groupe Bogart cède près de 4% à 10,9 euros malgré la publication de résultats semestriels en amélioration. Un repli à relativiser puisque sur cinq séances, le titre n'affiche q'une baisse de 0,9%. Le parfumeur français, qui détient notamment les licences Carven et Ted Lapidus, a accusé sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 4,7 millions d'euros, contre une perte de 7,4 millions un an plus tôt. L'Ebitda du groupe familial, actif également dans la distribution de cosmétiques via la chaîne de magasins April, a vu son Ebitda grimper de 25,5% à 13,8 millions.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 6,8% en organique pour atteindre 101,8 millions.

Cette croissance tient au fort redressement constaté au deuxième trimestre 2021 sur les deux activités du groupe (+30,7%) après un début d'année difficile marqué par la poursuite des fermetures imposées de magasins en Allemagne et en Israël et une activité internationale encore ralentie.

La société a rappelé que le second semestre est structurellement plus profitable. Groupe Bogart restera attentif au contrôle de ses charges pour préserver sa rentabilité et au pilotage rigoureux de sa trésorerie. Il confirme ainsi ses ambitions d'une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son Ebitda en 2021.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe entend poursuivre sa dynamique de lancements au second semestre 2021.

Il lance un nouveau parfum féminin pour Carven (" C'est Paris "), une nouvelle marque de vernis vegan (60 produits) pour Close et la première marque de Cologne sans alcool du groupe (" Néo Cologne ").

Jacques Bogart lancera également d'ici la fin d'année un nouveau parfum Silver Scent (" Infinite Silver ") et April poursuivra la sortie de nouveaux produits de maquillage.

La société lancera enfin le 1er novembre prochain une nouvelle plateforme de e-commerce européenne plus orientée sur l'expérience clients, avec plus de 30 000 références, ainsi qu'un nouveau site e-commerce en Allemagne au 1er mars 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Révolution culturelle pour l’univers du luxe

D’après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu’à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l’exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d’état d’esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l’an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d’affaires en ligne.