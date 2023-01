Groupe Berkem va renforcer sa croissance en 2023

(AOF) - Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, a fait part de son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, ressortant à 51,8 millions d'euros en croissance de +12,4%. La société a été portée par ses quatre marchés « Construction & Matériaux », « Hygiène & Protection », « Santé, Beauté & Nutrition », « Industrie » en France comme à l’international.

Olivier Fahy, Président Directeur Général du Groupe Berkem, a commenté : " Malgré un exercice 2022 marqué par un contexte inflationniste et des tensions persistantes au niveau géopolitique, le Groupe Berkem a su maintenir le cap et poursuivre sa dynamique de croissance, en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2024. Celle-ci a été rendue possible par des investissements stratégiques, notamment dans Lixol qui affiche une bonne performance sur l'ensemble de la période. De plus, nous avons renforcé au quatrième trimestre notre couverture à l'international en nous associant avec le groupe Barentz qui distribue désormais nos ingrédients sur le territoire nord-américain mais aussi en Allemagne, en Autriche et en Suisse allemande. En 2023, nous entendons renforcer notre croissance et resterons attentifs aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter. "

Le groupe annoncera ses résultats annuels 2022 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 le 27 avril prochain, après clôture des marchés.

