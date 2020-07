Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Bel : résultats semestriels bien orientés Cercle Finance • 30/07/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Bel annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour le premier semestre, de 1,74 milliard d'euros, en hausse de +4,8% en comparaison annuelle. Le résultat opérationnel est également bien orienté : à 175 millions d'euros, il progresse de +38,6%. C'est aussi le cas du résultat net part du groupe, qui s'améliore de +31,2%, pour atteindre 105 millions d'euros.

Valeurs associées BEL Euronext Paris -4.73%