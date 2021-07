Groupe Bel : recul de 36,6% du résultat net pdg semestriel

(CercleFinance.com) - Le groupe Bel publie un chiffre d'affaires de 1691 ME au titre du 1er semestre 2021, soit un recul de 2,7% par rapport à la même période un an plus tôt (1737 ME) et une croissance organique de 0,7%.

Le résultat opérationnel courant affiche un repli de 24,7% et ressort à 133 ME à l'issue des six premiers mois de l'exercice.

Le résultat net part du groupe s'établit finalement à 67 ME, soit un recul de 36,6% par rapport au 1er semestre 2020.

Pour le deuxième semestre de l'exercice 2021, le groupe Bel anticipe un environnement économique et financier général encore difficile, marqué par la volatilité des devises, l'orientation défavorable des prix des matières premières, ainsi que par une situation économique et géopolitique instable au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

' De même, l'évolution de la pandémie liée à la Covid-19 comportant de nombreuses incertitudes et impactant la visibilité sur les mois à venir, le groupe Bel renouvelle sa posture de prudence ', fait-il savoir.