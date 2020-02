Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Bel : les revenus 2019 en hausse de +1% en organique Cercle Finance • 28/02/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le groupe Bel annonce ce soir avoir réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3,403 milliards d'euros, en progression de +2,8% par rapport à 2018, avec une croissance organique de +1,0%. 'La croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice est portée par les produits de marques, en hausse de +1,7%, grâce en particulier à Mini Babybel, Boursin et GoGo squeeZ. Le Groupe a conforté ses positions concurrentielles dans toutes ses lignes de produits. Les ventes de produits industriels et sans marques, en repli de 6,6 %, ont souffert des prix bas de la crème d'excédent', explique le groupe. Par ailleurs, sur le quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 878 millions d'euros, en progression de +3,5%. 'Grâce aux réductions de coûts et aux efforts de productivité des opérations industrielles opérés, le Groupe confirme qu'il devrait améliorer sensiblement la marge opérationnelle de l'exercice et bénéficier d'une bonne génération de cash, fruit d'une gestion rigoureuse', indique Groupe Bel s'agissant de ses perspectives.

