Groupe Bel : les Mini Babybel bio proposés chez McDonald's

(CercleFinance.com) - Le groupe Bel annonce que depuis le 2 septembre et pour une durée de six mois, Mini Babybel bio sera inclus comme choix possible dans les menus Happy Meal des 1.490 restaurants McDonald's en France.

'Ce partenariat inédit et stratégique pour Bel France et pour l'enseigne proposera pour la toute première fois une offre fromagère dans les menus Happy Meal. Bel ambitionne ainsi d'élargir ses canaux de distribution hors-domicile afin de s'implanter dans les lieux de prédilection des familles - 90% des familles françaises ont l'habitude de prendre des repas dans les restaurants McDonald's - et proposer un petit fromage bon, bio et responsable', explique le groupe.