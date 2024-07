Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Bel: le résultat net pdg recule de 6% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le Groupe Bel indique avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,8 milliard d'euros au 1er semestre, soit une croissance organique de +2,5% comparé au premier semestre 2023.



En données publiées, la croissance s'établit à +2,3%, compte tenu d'un effet de change limité à -0,2%.



La hausse du chiffre d'affaires est attribuable à la solide performance des marques coeur telles que Kiri, Babybel et Boursin, en particulier liée à un effet volume positif en Amérique du Nord et en Europe ainsi qu'à la poursuite de la bonne performance de l'activité fruit.



Dans le même temps, le résultat opérationnel ressort à 122,2 ME (+13,4%), pour un résultat net part du groupe de 51,2 ME en repli d'environ 6%.



Côté perspectives, appuyé par son nouveau statut d'Entreprise à Mission, Bel pourra compter sur l'attractivité de ses marques, la croissance de son activité fruit, ainsi que le dynamisme de son activité en Amérique du Nord, pour continuer à renforcer sa position de snacking sain fromager, fruitier et végétal.





Valeurs associées BEL 550,00 EUR Euronext Paris 0,00%