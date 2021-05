Groupe Bel : le chiffre d'affaires trimestriel recule de 3,6%

(CercleFinance.com) - Groupe Bel enregistre un chiffre d'affaires de 840,2 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une croissance organique de -3,6%, par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité est marquée par le recul des marchés matures (-3,8% en organique) et les nouveaux territoires (-3% en organique).

'La croissance inédite que nous avions connue au premier trimestre 2020, soutenue par une hausse des achats alimentaires et des stockages de précaution, réalisés par les consommateurs à travers le monde, conduit logiquement à une baisse mécanique des ventes en ce début d'année', analyse Antoine Fiévet, p.d.-g. de Groupe Bel.

'Si notre environnement reste marqué par des incertitudes et d'importantes disparités, c'est avec confiance que nous abordons le prochain trimestre au regard de la forte reprise économique attendue sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord et la Chine, et de l'impact favorable des fêtes de Pâques et de Ramadan sur la consommation', ajoute-t-il.