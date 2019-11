Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Bel : le CA du trimestre en hausse organique de +1,7% Cercle Finance • 07/11/2019 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le Groupe Bel annonce ce soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 867 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse organique de +1,7%. Le chiffre d'affaires consolidé cumulé du Groupe au 30 septembre 2019 s'établit à 2 525 millions d'euros, en croissance de + 2,5 % par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent. 'Le Groupe poursuit sa transformation et son développement, avec de bonnes perspectives d'activité sur le dernier trimestre. La marge opérationnelle de l'ensemble de l'exercice est attendue en amélioration sensible par rapport à celle de 2018. Elle est favorisée par des prix de matières premières qui restent élevés mais relativement stables, en ligne avec nos anticipations, des gains de productivité et l'optimisation des dépenses de publicité et des moyens promotionnels', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées BEL Euronext Paris +0.72%