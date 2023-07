Groupe Bel: hausse de 61% du résultat net pdg semestriel information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 18:26

(CercleFinance.com) - Groupe Bel publie un chiffre d'affaires de 1790 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 7,7% à périmètre comparable (+6,3% en données publiées) par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe met notamment en avant la solide croissance de l'activité fruit sur l'ensemble des géographies, l'accélération de la croissance en Chine ou encore la tendance positive en Amérique du Nord.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 115 ME, soit +34,6% en comparable, +45% en publié.



De son côté, le résultat net part du groupe ressort à 55 ME, contre 34 ME un an plus tôt (soit une hausse de 61%).



' Au second semestre, notre priorité sera de continuer à investir dans nos marques pour soutenir leur développement, tout en retrouvant un niveau de marge équivalent à celui d'avant crise. Bel est bien placé pour faire face aux impacts potentiels de l'environnement en constante évolution, grâce à son modèle d'entreprise unique alliant responsabilité et rentabilité ', a commenté Cécile Béliot, directrice générale du groupe.