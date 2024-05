Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Bel: devient entreprise à mission & lance 'We Share' information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - Le groupe Bel fait savoir qu'il a adopté le statut d'entreprise à mission et annonce par ailleurs le lancement de 'We Share', soit un plan d'actionnariat destiné aux salariés.



'Ces décisions concrétisent plus de 20 ans d'engagement en faveur d'un modèle responsable et performant pour le bénéfice de tous', explique le groupe en substance.



Avec ce statut d'entreprise à mission, Bel et ses actionnaires familiaux réaffirment leur vision à long terme, associant rentabilité et responsabilité, et ancrant durablement un modèle de croissance durable.



Parallèlement, le plan 'We Share' vise à associer l'ensemble des collaborateurs au partage de la valeur créée, déployant ainsi le modèle familial de Bel aux premiers contributeurs de sa réussite.







Valeurs associées BEL 550.00 EUR Euronext Paris 0.00%