Groupe Bel: croissance organique de 6,7% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 18:21

(CercleFinance.com) - Groupe Bel présente un chiffre d'affaires de 811,8 ME au titre du 4e trimestre 2021, en hausse organique de 6,7% par rapport au 4e trimestre 2020.



Le chiffre d'affaires annuel du groupe s'établit à 3 379,0 ME, en recul de 2,2 % en données publiées en raison de la cession de la marque Leerdammer à Lactalis le 30 septembre 2021, et en hausse de 2,3% en organique.



' La croissance organique du chiffre d'affaires annuel est soutenue par l'excellente dynamique des marques coeur, en particulier Babybel et Boursin, la poursuite de la forte croissance de MOM, le gain de nouvelles parts de marché en Amérique du Nord, ainsi que la confirmation de la trajectoire positive de la Chine', souligne le groupe.



En Europe, le chiffre d'affaires progresse de 3% en organique et de 8,9% en Amériques, Asie-Pacifique. En revanche, il recule de 8,4% en organique dans la région Moyen-Orient et Grande Afrique.