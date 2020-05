GROUPE AURES n'est pas en mesure de communiquer de nouvelles perspectives

(AOF) - Aures enregistre une stabilité de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2020, 26,6 millions d'euros contre 26,5 millions d'euros sur la même période 2019, malgré l'impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et ses conséquences sanitaires inédites. A fin février 2020, le spécialiste des solutions matérielles pour le point de vente et les bornes interactives enregistrait une croissance de son chiffre d'affaires de 12,15% (+ 9,60% à taux de change et périmètre constants) par rapport à la même période en 2019.

Au mois de mars, les mesures de confinement mises en place pour freiner la pandémie, notamment en France, ont fortement perturbé l'activité du groupe. Le chiffre d'affaires du Groupe a ainsi diminué de plus de 19% en mars 2020.

Les mesures de restriction dans les pays où Aures opère, ont continué à affecter significativement les opérations du groupe.

Le chiffre d'affaires sera probablement plus impacté au deuxième trimestre 2020. L'activité en France et en Grande Bretagne a été quasiment à l'arrêt au cours du mois d'avril.

La levée progressive de ces restrictions devrait cependant permettre une reprise graduelle de l'activité.

En France, l'entité a été réouverte ce jour dans le respect des normes de sécurité et avec des effectifs adaptés au niveau d'activité attendue à court terme.

Sur le plan opérationnel, Aures a mis en place toutes les mesures de réduction des coûts possibles pour chacune des entités comme indiqué dans le communiqué du 3 avril dernier.

A la date d'aujourd'hui, la réduction d'effectif chez RTG (société de service sur le marché de la restauration aux Etats Unis) atteint 146 personnes.

Enfin, en matière de sécurisation de la trésorerie, le Groupe a postulé et obtenu le prêt garanti par l'Etat (PGE) en France et le Paycheck Protection Program (PPP) aux Etats Unis.

En raison de l'impact de la crise sanitaire Covid-19, le groupe confirme que les ambitions de croissance pour 2020 sont devenues obsolètes. Aures n'est pas en mesure de donner de nouvelles perspectives.

