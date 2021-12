Groupe ADP : fin de la coopération industrielle avec Royal Schiphol Group

(AOF) - La coopération industrielle appelée HubLink entre Aéroports de Paris et son homologue néerlandais Royal Schiphol Group a pris fin le 30 novembre 2021. L'arrivée à terme de la coopération marque le début d'un processus de cession ordonnée des participations croisées entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group sur une période maximale de 18 mois, soit au plus tard jusqu'au 30 mai 2023, durant laquelle Royal Schiphol Group cédera en premier les titres qu'elle détient dans le capital social d'Aéroports de Paris.

Les points forts de la valeur

- Numéro un mondial de la gestion aéroportuaire avec près de 300 millions de passagers ;

- Chiffre d’affaires de 2,15 Mds€ réparti en 5 pôles – les activités aéronautiques des 3 aéroports de Paris, les commerces & services, l’activité immobilière des terminaux (ADP étant l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France), l’international et les autres activités ;

- Modèle économique visant à devenir leader dans la conception, la construction et l’exploitation d’aéroports et s’appuyant sur les 3 aéroports de Paris, les 27 aéroports gérés dans le monde ainsi que sur les accords avec les compagnies aériennes ;

- Capital détenu à 50,6 % par l’Etat français, devant le néerlandais Shiphol (8 %) et le groupe Vinci (8 %), Augustin de Romanet, directeur général, présidant le conseil d’administration de 15 membres.

Enjeux

- Stratégie d'innovation focalisée sur les prestations télécom & mobilités via le Hub One ;

- Stratégie environnementale centrée sur les aéroports parisiens : certification des systèmes de management, neutralité carbone en 2030, amélioration de la qualité de l’air, 25 % de véhicules propres dans la flotte automobile, valorisation des déchets et maintien de 15 % d’énergies renouvelables via la géothermie interne ;

- Poursuite des réductions de coûts (diminution des salaires et limitation des investissements à la maintenance à Paris, entre 500 et 600 M€), la reprise du trafic à son niveau d'avant crise sanitaire étant attendue entre 2024 et 2027.

Défis

- Forte corrélation aux variations de la pandémie et à la santé financière des compagnies aériennes, notamment EasyJet et AirFrance-KLM, 1er et 2ème opérateurs à Paris ;

- Abandon de la grille tarifaire « CRE3 » qui privilégiait les vols long-courriers ou en correspondance ;

- Décalage à fin 2025 du RER CDG Express reliant Paris à Roissy ;

- A fin septembre 2021, hausse de 12 % du chiffre d’affaires et de 14,5 % du trafic.

Transport aérien : une reprise très progressive

Si la reprise du transport aérien se profile, l'association du transport aérien international (IATA) a revu à la baisse ses prévisions de trafic pour 2021. En 2021, le trafic aérien devrait représenter 43% de son niveau d'avant le Covid-19, selon la dernière prévision de l'IATA, qui tablait auparavant sur 51%. Toutes les compagnies ne bénéficieront pas de la même façon de la reprise.

Amélioration progressive

L'IATA évalue les pertes pour l'industrie à 47,7 milliards de dollars cette année contre 126,4 milliards de dollars en 2020. Le nombre total de passagers devrait atteindre 2,4 milliards en 2021, bien en deçà des 4,5 milliards de 2019.

La crise sanitaire a eu un impact très important sur les comptes des aéroports européens, qui ont perdu 70% de leur trafic en 2020. Ils ont perdu 60% de leurs revenus, soit 29,2 milliards d'euros. Contrairement aux compagnies aériennes, ils n'ont que très peu bénéficié de l'aide des Etats. Les aides ont atteint 2,17 milliards d'euros, contre plus de 34 milliards pour les transporteurs. Compte tenu de la lenteur de la reprise, les grands aéroports européens ne retrouveront pas leur capacité d'investissements normale avant 2032. D’après l'Association des aéroports européens (ACI Europe), le trafic ne reviendra pas à son niveau de 2019 avant 2024 ou 2025. Durant cette période de reprise, la pression sur les coûts restera élevée du fait des mesures sanitaires et de certaines dispositions réglementaires.

Impact sur le voyage d’affaires

Les experts estiment que ce sont les compagnies low-cost, centrées sur la clientèle de loisirs, qui bénéficieront le plus de la reprise. Elles sont plus flexibles et moins dépendantes de la réouverture des lignes internationales et du retour de la clientèle d’affaires. L’activité de tourisme d'affaires a subi un effondrement de son activité mais elle est surtout confrontée à une redéfinition complète de son modèle avec l’essor des solutions virtuelles et leur faible coût. Cette baisse structurelle des voyages d'affaire va avoir de fortes retombées sur les compagnies aériennes. Selon les experts, si 25% des billets sur un vol sont achetés dans le cadre de déplacements professionnels, ils génèrent 55% à 75% des profits des transporteurs aériens.