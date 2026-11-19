(Zonebourse.com) - Le gestionnaire a obtenu un avis favorable de l'Autorité de régulation des transports pour son contrat de régulation économique de Paris-CDG. AlphaValue salue un élément "nettement positif" et le titre gagne 4,43%.

L'Autorité de régulation des transports (ART) a rendu un avis "favorable" concernant le contrat de régulation économique de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a annoncé Groupe ADP hier après la clôture des marchés. Négocié avec l'Etat, cet accord prévoit 8,2 milliards d'euros d'investissements sur huit ans (jusqu'en 2034), notamment pour construire de nouvelles portes d'embarquement et moderniser l'aéroport.

L'avis de l'ART est "assorti de cinq réserves", mais elles "n'affectent pas l'équilibre économique du contrat", note Groupe ADP. Le gestionnaire assure démarrer "dès à présent des travaux avec l'Etat" pour les lever. L'accord devra ensuite être validé par le conseil d'administration du groupe, avant d'être signé par l'Etat "d'ici la mi-décembre 2026, pour une entrée en vigueur toujours visée au 1er janvier 2027".

AphaValue salue la visibilité sur les résultats

Ce contrat garantira un taux de rémunération régulé de 5,8% et une hausse de 5,7% des redevances aéroportuaires à compter d'avril 2027. "L'augmentation de ces redevances pourrait générer 50 millions d'euros de revenus supplémentaires en 2027, 120 millions d'euros en 2028 et 160 millions d'euros en 2029, hors inflation", calcule Egor Sonin, analyste pour AlphaValue. "Point crucial, le régulateur ne pourra pas réduire le taux de rémunération convenu pendant toute la durée du contrat, même en cas de baisse des taux d'intérêt."

"Le principal risque réside dans le trafic : l'accord repose sur une hypothèse de 112,2 millions de passagers à Paris en 2027, ce qui implique une croissance de 5,4% après une année 2026 morose", note l'analyste. Pour rappel, en 2025, le groupe a accueilli plus de 107 millions de voyageurs à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.

Dans l'ensemble, il s'agit toutefois "d'un élément nettement positif pour la visibilité des résultats et le dossier d'investissement", conclut Egor Sonin, qui anticipe une réaction positive du marché. A 9h30, le titre gagne 4,43% à la Bourse de Paris, à 120,10 euros.

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