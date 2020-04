Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe ADP : a perçu le produit de son emprunt obligataire Cercle Finance • 02/04/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe Aéroports de Paris annonce avoir perçu ce jour le produit de l'émission de l'emprunt obligataire, lancée le 26 mars. 'Pour rappel, cet emprunt comporte 2 tranches d'un montant total de 2,5 milliards d'euros ayant les caractéristiques suivantes : emprunt de 1 milliard d'euros, portant intérêt au taux de 2,125%, émis le 2 avril 2020 et venant à échéance le 2 octobre 2026 ; emprunt de 1,5 milliard d'euros, portant intérêt au taux de 2,75%, émis le 2 avril 2020 et venant à échéance le 2 avril 2030', développe le groupe ADP.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.29%