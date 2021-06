Groupama Asset Management nomme un nouveau Directeur des gestions

(AOF) - Groupama Asset Management étoffe son organisation à la tête des gestions, en nommant Xavier Hoche Directeur des Gestions. Directement rattaché à la Direction générale du gestionnaire d'actifs, Xavier Hoche sera membre du Comité de direction. Il supervisera la Direction des gestions actives, la Direction ALM (" Asset Liability Management ", gestion dédiée aux investisseurs assurantiels), la Direction de la recherche, ainsi que la Stratégie ESG.

Xavier Hoche participera activement à la transformation de l'entreprise engagée dans le cadre du plan stratégique, lancé en octobre 2020. Il aura pour mission de favoriser l'émergence et l'expression des talents de gestion au sein des équipes, de promouvoir l'innovation, le développement et la reconnaissance des expertises d'excellence dans la gestion d'actifs.

Xavier Hoche a notamment fondé et présidé AltaRocca AM en 2013, société de gestion spécialisée en obligations convertibles, obligations hybrides, dettes privées et stratégies à haut rendement, adossée au groupe Primonial et acquise par La Financière de l'Echiquier en 2018. Il a, de 2008 à 2013, été responsable de la gestion obligations convertibles et a créé et développé les fonds datés chez Oddo Asset Management. Auparavant, il a exercé chez Schelcher Prince Gestion.