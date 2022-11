Groupama Asset Management lance un fonds sur le thème de l’autonomie stratégique européenne

(AOF) - Groupama Asset Management lance G Fund High Yield Maturity 3. Ce fonds vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne. Le fonds a une échéance 2028, à taux variable, pour capter l’évolution des taux d’intérêt. G Fund High Yield Maturity 3 est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise G-Fund majoritairement investi en obligations à haut rendement de l'Union Européenne avec une maturité maximum proche de 5 ans.

G Fund High Yield Maturity 3 se concentre sur des convictions prononcées dans le cadre d'une stratégie de portage qui consiste à conserver les titres jusqu'à leur échéance avec la possibilité d'effectuer des arbitrages sur opportunité.

Dans un environnement post-Covid exacerbé par des tensions géopolitiques d'une ampleur inédite, Groupama Asset Management a pris le parti pour ce fonds de portage, d'accompagner les politiques publiques européennes de réorientation des ressources.

" La guerre en Ukraine a fait apparaître la vulnérabilité géopolitique de l'Europe. Aussi, pour renforcer leur autonomie, les autorités publiques favoriseront les entreprises détenues en majorité par un actionnariat des pays membres du G7, que ce soit pour l'attribution de marchés publics ou dans le soutien qu'elles apportent dans les périodes de crise ", déclare Xavier Hoche, directeur des gestions.

Les gérants se focaliseront sur un univers éligible composé de valeurs respectant les 3 conditions suivantes : être domiciliée dans l'Union européenne, afin de bénéficier des investissements induits par les plans de soutien budgétaire européen, disposer d'un actionnariat de contrôle G7, avec des pratiques de droits homogènes et protectrices, être adossée à un mix géographique européen, jugé pérenne (analyse du mix géographique1 des ventes, analyse du capital humain et productif, analyse de la chaîne d'approvisionnement).

" La crise inédite que nous traversons oblige nos sociétés et nos économies à s'adapter, voire à se réinventer. Aussi, les fonds à échéance constituent une réponse à l'épisode de volatilité actuelle en donnant plus de visibilité aux investisseurs. La variabilisation de l'espérance de rendement devrait permettre de profiter des hausses de taux non anticipées, dans le contexte d'un retour de l'inflation, avec comme objectif de surperformer l'Ester annualisé +4,5% brut ", souligne Arnaud Ganet, Directeur commercial.