Groupama Asset Management : collecte nette externe de 6,4 milliards d’euros en 2021

(AOF) - Fort d'une collecte nette externe de 6,4 milliards d'euros, Groupama Asset Management a confirmé sa trajectoire de développement tant en France qu'à l'international, sur les segments de la clientèle institutionnelle et des professionnels de la distribution. Par ailleurs, les réseaux de distribution du Groupe Groupama ont affiché une forte dynamique positive avec une collecte nette de 918 millions d'euros en Unités de Comptes (UC) de Groupama AM.

Les flux de souscriptions nets ont surtout émané des gestions monétaire et obligataire dans un environnement de marché marqué par l'abondance de liquidités chez certains investisseurs. Les solutions d'investissement multi-asset et actions sont quant à elles restées stables.

Ce nouveau millésime très robuste conforte les choix stratégiques de Groupama AM. La diversification et l'internationalisation des relais de croissance pérennisent l'activité et la position de la société de gestion au sein de l'industrie de l'asset-management. Avec 33,3 milliards d'euros d'actifs, la gestion pour le compte de clients-tiers externes au groupe représente près de 30% des encours totaux.