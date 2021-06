Groupama Asset Management accélère son programme de labellisation « ISR »

(AOF) - Groupama Asset Management poursuit son programme la labellisation " ISR " en officialisant la certification de 6 fonds par l'AFNOR. Il s'agit de Groupama Trésorerie; France Gan

Groupama France Stock; Groupama Crédit Euro CT; FCPE Groupama Epargne Responsable Dynamique et FCPE Groupama Epargne Responsable Perspective Dynamique.

A travers ces nouvelles certifications, Groupama AM fait le choix d'étendre la labellisation à de nouvelles classes d'actifs et expertises (actions France, monétaires, obligataire court, fonds d'épargne salariale), figurant parmi les premières sociétés de gestion à obtenir le Label ISR sur ces types de gestion. Groupama AM compte désormais 11,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion couverts par le Label ISR à fin mai 2021.