Groupama AM : Xavier Hoche nommé Directeur général délégué

Cette nomination intervient suite à la décision de Jean-Marie Catala de faire valoir ses droits à la retraite en fin d'année 2023. Xavier Hoche et Jean Marie Catala mettront à profit cette période pour assurer la meilleure transition possible dans la passation de ces responsabilités.

(AOF) - Le Conseil d’administration de Groupama Asset Management a nommé Xavier Hoche en qualité de Directeur général délégué, sur proposition de Mirela Agache Durand, Directrice générale. Xavier Hoche, qui était jusqu'à présent Directeur des Gestions de Groupama AM et membre du Comité de direction, voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de la société de gestion d’actifs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.