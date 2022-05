Groupama AM souligne les atouts de la dette privée à impact

(AOF) - Le succès croissant des fonds de dette privée attire les investisseurs, séduits par des rendements jugés attractifs et des flux potentiellement réguliers, observe Emmanuel Daull, responsable de la dette privée chez Groupama AM. La classe d'actifs reste toutefois encore peu accessible aux investisseurs particuliers, compte tenu de la longue durée de ce support d'investissement et la liquidité limitée, indique-t-il.

A l'image de la trajectoire d'autres classes d'actifs, la démarche " d'impact " est en train de gagner l'investissement en dette privée, souligne le responsable. Le volet social est particulièrement propice à une telle approche : identifier un enjeu social dans une entreprise et contribuer à le régler, c'est aussi le rôle d'un investisseur responsable. Il s'agit de mettre l'accent sur ces enjeux en créant du lien avec les entreprises, en les aidant à structurer leur approche et améliorer les pratiques. Et grâce aux indicateurs disponibles, il est possible de mesurer les progrès accomplis sur les problématiques sociales identifiées.

Cette méthodologie ambitieuse est notamment celle employée par les fonds à impact classés article 9, selon la réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). En conditionnant les objectifs d'une stratégie à l'atteinte de critères sociaux déterminés au préalable, certains gestionnaires d'actifs proposent d'ores et déjà une offre audacieuse, se félicite-t-il.