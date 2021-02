Groupama AM renforce son équipe de gestion actions Small et Mid Caps

Hervé Lorent a un diplôme d'Ingénierie, majeure " Ingénierie Financière " - E.I.S.T.I et a une double certification d'analyste SFAF et CFA.

Au sein de l'équipe Small et Mid Caps, Hervé Lorent aura notamment la responsabilité du fonds G Fund - Avenir Small Caps. Il cogérera également avec Stéphane Fraenkel les fonds Groupama Avenir Euro et G Fund - Avenir Europe.

Hervé Lorent y a notamment géré et développé une des stratégies phares de la gamme, centrée sur les actions PME-ETI et éligible au PEA-PME, qui s'est distinguée par un solide historique de performance.

Il compte plus de 15 ans d'expérience dans la gestion actions de conviction, ayant notamment évolué dans la structure entrepreneuriale Equigest de 2011 à 2018, en tant qu'Analyste-gérant Small et Mid Caps européennes, avant de rejoindre Crédit Mutuel Asset Management en 2018 au poste de Gérant Small Caps Europe.

(AOF) - Trois mois après l'arrivée de Stéphane Fraenkel au poste de Directeur Associé Gestion actions et convertibles, Groupama Asset Management poursuit le renforcement de son pôle d'expertise actions : Hervé Lorent rejoint l'équipe de gestion Small et Mid.

