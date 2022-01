Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Groupama AM recrute Emmanuel Daull au poste de responsable de la dette non cotée information fournie par AOF • 13/01/2022 à 10:22



(AOF) - Groupama Asset Management continue d'étoffer ses capacités de gestion en élargissant le spectre de ses expertises à la dette non cotée. Première étape du déploiement sur cette classe d'actifs réels, Emmanuel Daull est nommé responsable de la dette non cotée. Emmanuel Daull a pour mission de structurer une équipe de spécialistes expérimentés, de concevoir la gamme de fonds et d'en assurer la promotion ainsi que le développement.



Emmanuel Daull reportera à Xavier Hoche, directeur des gestions. L'ensemble de l'équipe dette non cotée sera rattachée à l'équipe de gestion de Groupama AM.