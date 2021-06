Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupama AM : nomme un nouveau Directeur des Gestions Cercle Finance • 01/06/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Groupama Asset Management annonce la nomination de Xavier Hoche au poste de Directeur des Gestions. Directement rattaché à la Direction Générale de Groupama Asset Management, Xavier Hoche sera membre du Comité de direction. Xavier Hoche supervisera la Direction des gestions actives, la Direction ALM (' Asset Liability Management ', gestion dédiée aux investisseurs assurantiels), la Direction de la recherche, ainsi que la Stratégie ESG. Il sera membre du Comité de direction et reportera directement à Mirela Agache Durand, Directrice Générale. Xavier Hoche participera activement à la transformation de l'entreprise engagée dans le cadre du plan stratégique, lancé en octobre 2020. ' Ce recrutement est animé par un engagement fort sur le chemin de l'innovation et du développement d'expertises d'excellence dans un environnement en mutation, propice aux esprits audacieux ' a déclaré Mirela Agache Durand, Directrice Générale.

