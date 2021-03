Groupama AM : la Sicav « G Fund » atteint 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion

(AOF) - Créée en 2011, la Sicav de droit luxembourgeois « G Fund » connait depuis 5 ans une accélération de son développement en passant de 500 millions à près de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, à fin 2020. Cette Sicav couvre un large spectre de classes d'actifs et de stratégies d'investissement, qu'il s'agisse de gestions actives « benchmarkées » ou de gestions de performance absolue : 5 compartiments taux, 3 compartiments « total return » taux, 5 compartiments actions, 1 compartiment « total return » actions, 2 compartiments obligations convertibles et 1 compartiment diversifié.

" Il y a une décennie, nous avons conçu cette Sicav avec l'ambition de servir une clientèle d'investisseurs avertis à l'échelle paneuropéenne, en quête de supports de diversification. Fidèles à notre approche de conviction, nous l'avons depuis sans cesse enrichie de solutions sophistiquées, par exemple sur le segment des obligations High Yield, des dettes financières hybrides ou encore sur celui des actions 'smid-caps' ", a commenté Jean-Marie Catala, Directeur Général délégué de Groupama Asset Management.

" En tant que gestionnaire actif, nous souhaitons répondre aux défis d'un environnement de marché complexe marqué notamment par des taux structurellement bas, un besoin de diversification et de recherche de rendement, une demande orientée vers le financement de l'économie, le tout en phase avec la finance durable ", a-t-il ajouté.

Enregistrée dans 8 pays (France, Suisse, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède et Danemark), la Sicav G Fund est aujourd'hui détenue par des investisseurs issus de 18 pays européens et a même rencontré un vif succès en Amérique latine. Deux tiers des encours proviennent d'investisseurs institutionnels, et un tiers est issu du segment de la distribution pour le compte d'une clientèle retail.