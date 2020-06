Groupama AM confiant sur les perspectives de croissance à moyen terme

(AOF) - Dans son intervention semestrielle au Congrès, le diagnostic de Jerome Powell comportait une « mauvaise nouvelle » et une « bonne nouvelle », commente Christophe Morel, chef économiste chez Groupama AM. La mauvaise nouvelle : la crise renforce les inégalités. Selon la société de gestion, ce constat n'est pas propre aux États-Unis. Le confinement a augmenté la fracture sociale qui constituait déjà l'un des principaux risques à ses scénarios.

Les inégalités se sont donc accentuées, qu'il s'agisse des inégalités de revenu (hausse des taux de chômage), des inégalités de patrimoine (politiques monétaires ultra-accommodantes qui reflatent les actifs financiers et immobiliers) et des inégalités d'accès à des services " fondamentaux " tels que l'éducation et la santé.

Face à ce risque plus élevé de fracture sociale dans toutes les économies, deux alternatives sont généralement envisageables, rappelle Christophe Morel.

Soit la tentation collective pour des gouvernements populistes qui alimenteront ensuite les tensions internationales.

Soit, face à la menace populiste, la mise en place par les gouvernements actuels de politiques de redistribution avec, par exemple, de nouvelles tranches fiscales sur les hauts revenus, de nouvelles taxes (carbone, sur les transactions financières, sur les géants du numérique) et une hausse de la pression fiscale sur les grandes entreprises.

La bonne nouvelle : les mesures de soutien, notamment budgétaires, soutiennent les ménages et les entreprises.

Au total indique Groupama AM, cette intervention fait écho à son scénario. Selon la société de gestion, les soutiens des politiques économiques sont tellement puissants qu'ils la rendent confiante sur les perspectives de croissance à moyen terme.

Face à cela, le principal risque à moyen terme est de nature politique, sociale et géopolitique, conclut Christophe Morel.