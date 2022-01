Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Group SFIT: présente ses produits au CES de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 17:56









(CercleFinance.com) - Group SFIT société française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables dans le monde entier sous la marque Thomson Computing, annonce sa présence au Consumer Electronics Show (CES) qui se tient à Las Vegas du 5 au 7 janvier 2022.



Cet évènement sera l'occasion pour Group SFIT (Thomson Computing) de mettre en avant l'ensemble de sa gamme de produits intégrant ' les dernières technologies au meilleur prix ', sur le segment des PC inférieurs à 500 euros délaissé par les géants américains et chinois du secteur.



Le lancement de la gamme d'Ultrabooks NEO Z dotée des dernières avancées technologiques (modem 5G, mémoire vive DDR4, processeur Qualcomm de dernière génération) sera au coeur de l'actualité du Groupe pendant cet évènement.



Actuellement présent dans 15 pays, Group SFIT publiera au cours du mois de janvier son chiffre d'affaires 2021 attendu en forte progression, et anticipe pour 2022 une accélération de son déploiement international.





Valeurs associées GROUP SFIT (THOMSON COMP.) Euronext Paris -12.00%