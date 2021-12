Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Group SFIT: poursuit son développement à l'international information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 13:05









(CercleFinance.com) - Déjà présent dans 15 pays, Group SFIT (THOMSON Computing) annonce aujourd'hui l'accélération de son déploiement international, notamment via le renforcement de sa présence au Royaume-Uni après un nouvel accord de distribution avec CMS UK.



La société annonce aussi la signature d'un nouvel accord de distribution en Espagne avec ESPRINET Iberica, en Scandinavie, avec EXPERTIS, et au Canada avec SOLUTION 2 GO.



Depuis sa création en 2013, cette société française s'est spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables dans le monde entier sous la marque THOMSON Computing.



'Là où les grands acteurs du secteur produisent des séries en masse, Group SFIT produit à la commande des séries courtes en mode projet', indique la société.



En quelques années, Group SFIT a vu son chiffre d'affaires passer de de 11,4 millions d'euros en 2014 à 47 millions d'euros en 2020, dont 25% réalisé à l'international dans une quinzaine de pays.



Avec ces nouveaux accords, GROUP SFIT (THOMSON Computing) anticipe une très forte croissance de son volume d'activité à l'international dès le second semestre 2022.





GROUP SFIT (THOMSON COMP.) Euronext Paris +4.72%