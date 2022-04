Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Group SFIT: forte amélioration des résultats en 2021 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 07:26









(CercleFinance.com) - Group SFIT publie au titre de 2021 un résultat net de 1,1 million d'euros, ainsi qu'un résultat d'exploitation en progression de 38,8% à 4,1 millions et un EBITDA en hausse de 39,7% à 6,3 millions.



Il explique ces bons résultats par le dynamisme de l'activité et une structure de charges maîtrisée, combinée à une diminution des charges du service après ventes après sa relocalisation réussie en France en 2021.



Le concepteur d'ordinateurs portables a réalisé un chiffre d'affaires de 60,8 millions, en forte progression de 28,5%, reflétant l'accélération de sa stratégie de conquête, tant en France qu'à l'international.



Group SFIT ambitionne de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions d'euros, en hausse de 15%, et estime que sa marge d'EBITDA devrait être au moins équivalente à celle de 2021.



Le conseil d'administration proposera à son AG du 25 avril de doter le groupe d'une nouvelle dénomination sociale, à savoir METAVISIO, changement qui s'accompagnera d'une nouvelle identité visuelle.





Valeurs associées GROUP SFIT (THOMSON COMPUTING) Euronext Paris 0.00%