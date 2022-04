GROUP SFIT change de nom et devient METAVISIO Une nouvelle identité pour renforcer l’ambition internationale après des résultats 2021 historiques Procédure de transfert1 en juin 2022 vers Euronext Growth entamée auprès de l’opérateur de marché

PONTAULT-COMBAULT, le 27 avril 2022 – 08h30 – GROUP SFIT (THOMSON Computing)

(FR00140066X4 ; code mnémonique : MLTHO), société française spécialisée dans la recherche, la

conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, change de nom et devient METAVISIO

(THOMSON Computing) pour accompagner la présence croissante de l’entreprise à l’international.

L’Assemblée générale des Actionnaires qui s’est tenue le 25 avril 2022 a adopté à l’unanimité la

résolution proposée par le Conseil d’Administration portant sur le changement de dénomination

sociale du Groupe en METAVISIO (THOMSON Computing).

Le libellé de l’action, cotée sur Euronext Access+ à Paris, deviendra « METAVISIO » prochainement. Les

codes mnémonique (MLTHO) et ISIN (FR00140066X4) restent inchangés.