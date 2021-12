Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Group SFIT : annonce sa cotation sur Euronext Access+ information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 10:22









(CercleFinance.com) - Group SFIT, entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque Thomson Computing distribués dans plus de 15 pays, annonce l'inscription de ses titres sur le compartiment Access+, géré par Euronext Paris. La première cotation interviendra le 6 décembre 2021. ' Face aux géants du secteur informatique, essentiellement américains et chinois, qui privilégient des positionnements tarifaires élevés générateur de plus fortes marges, Group SFIT a choisi de développer une gamme de produits ' entrée et milieu de gamme ', avec l'ambition de proposer au grand public ' les dernières technologies au meilleur prix ' ' indique le groupe. La gamme de PC ultraportables NEO à moins de 300 euros est aujourd'hui la ligne de produits phare de la société, et son succès a fait de Group SFIT le numéro 1 des ventes de PC français sur ce segment 2 de marché depuis 2017. La vente des modèles de la gamme NEO a constitué en 2020 36% des volumes réalisés sur le marché français du PC portable, avec un pic de ventes à 47% en décembre 2020. Au cours des sept derniers exercices, Group SFIT a connu une croissance importante et constante de son chiffre d'affaires, passant de 11,4 millions d'euros en 2014 à 47 millions d'euros en 2020, dont 25% réalisé à l'international, soit dans une quinzaine de pays. Le groupe prévoit d'enregistrer à nouveau une forte progression de son activité en 2021. ' Cette introduction en Bourse nous ouvre de nouvelles perspectives. Après avoir acquis une part de marché significative sur le marché des Notebooks, Thomson Computing dispose de nombreux atouts pour poursuivre sa success story et rayonner à l'international ' a déclaré Stéphan Français, fondateur et Directeur général de Group SFIT.

