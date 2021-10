Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Group Bel : finalise la cession de Leerdammer à Lactalis information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le Groupe Bel annonce aujourd'hui la cession d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, à Lactalis. Le périmètre concerné est transféré à Lactalis par Sicopa, filiale détenue à 100% par Bel, en échange de 1.591.472 actions Bel (représentant 23,16% du capital de Bel) détenues par Lactalis. Antoine Fievet, président-directeur général du Groupe Bel, s'est dit 'réjoui' par le succès de cette opération qui offre 'de nouvelles perspectives aux marques Shostka et Leerdammer'.

Valeurs associées BEL Euronext Paris 0.00%