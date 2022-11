Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grolleau: semestriels en hausse, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 12:36









(CercleFinance.com) - Grolleau a fait état mardi de performances semestrielles 'en forte croissance', tant au niveau de son chiffre d'affaires que de son résultat opérationnel, tout en se targuant d'une situation financière 'très solide'.



Le concepteur d'armoires métalliques indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 18,9 millions d'euros sur son premier semestre 2022-23, clos fin septembre, soit une hausse de 25,6%.



Son pôle 'smart city' (anciennement urbain), qui comprend l'activité d'armoires urbaines et de bornes de recharge électrique, a généré à elle seule 45% du chiffre d'affaires du semestre.



L'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort lui à un million d'euros, contre 800.000 euros au premier semestre 2021-22,soit une progression de 26,2%.



Sa marge d'EBE atteint 5,3%, en hausse de +0,1 point.



Dans son communiqué, Grolleau évoque une situation financière 'toujours très saine et solide' avec un faible niveau d'endettement et une trésorerie disponible brute de plus de 13 millions d'euros.



Des liquidités qui lui permettent, selon lui, de rester en veille active sur d'éventuelles opportunités 'd'acquisitions ciblées' visant à compléter sa présence à l'international.



La société a confirmé son objectif de croissance de 10% du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2022-23 pour une marge d'EBE annuelle anticipé au même niveau que celle de l'exercice passé, soit autour de 4,5%.



Suite à toutes ces annonces, l'action Grolleau se repliait de 1,3% mardi à la Bourse de Paris.





