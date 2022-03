Grolleau: prise de participation de 28,6% dans Nexence information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 18:05

(CercleFinance.com) - La société Grolleau annonce avoir pris une participation de 28,6 % du capital de la société Nexence, spécialiste de la production de parcours connectés, au travers d'une augmentation de capital réservée.



Créée en 2008, la société Nexence compte 11 personnes et a réalisé un CA de 0,7 ME en 2021. Au travers de sa marque commerciale My Check Experience, elle offre un panel de solutions digitales connectées clés en main pour optimiser les flux humains et matériels de ses clients.



Grolleau deviendra désormais le fournisseur exclusif de toutes les solutions outdoor de Nexence / My Check Experience et indique que cette acquisition lui permettra de 's'ouvrir de nouveaux marchés et d'accélérer son développement dans l'univers des objets connectés, indispensable au déploiement de la smart territory.'