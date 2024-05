Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Grolleau: prêt à changer de dimension, selon Euroland information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Grolleau progresse de plus de 2% lundi en Bourse de Paris, alors que les analystes d'Euroland estiment que le fabricant d'armoires métalliques est bien armé pour 'changer de dimension'.



La société de Bourse, qui fait de la valeur sa 'pépite de la semaine', estime que le groupe français est passé à la vitesse supérieure l'an dernier avec le rachat de l'italien OMP Mechtron.



'Cette opération, dont l'intégration se fera en plusieurs temps, devrait permettre à Grolleau de doubler de taille à terme et d'améliorer son profil financier du fait de synergies commerciales et opérationnelles importantes', souligne Euroland.



Le prestataire de services d'investissement fait par ailleurs remarquer que Grolleau est exposé à des marchés en croissance, comme la transition énergétique.



'Avec un track record de plusieurs décennies dans la fourniture d'équipements extérieurs destinés à la protection et à la sécurisation des technologies, une maitrise de l'ensemble de la chaine de valeur, des produits reconnus au service de clients connus et une acquisition transformante, le groupe est à présent armé pour changer de dimension et écrire une nouvelle page de son histoire boursière', souligne-t-il.



Euroland avait initié le suivi de la valeur à la fin du mois d'avril avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 8,80 euros, représentant un potentiel de hausse de 37% par rapport aux cours actuels.





Valeurs associées GROLLEAU Euronext Paris +2.58%