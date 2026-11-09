GROLLEAU : Grolleau dévoile son Micro Datacenter au Tech Show Paris : une infrastructure de proximité 100% française pour répondre aux grands enjeux de souveraineté numérique et de maîtrise des données

Montilliers, le 9 novembre 2026

Présenté à l'Élysée il y a tout juste un an, le Micro Datacenter de Grolleau sera mis à l'honneur en avant-première au Tech Show Paris les 18 et 19 novembre 2026 Paris Expo Porte de Versailles (Hall 5, stand P50). Compact, breveté et entièrement conçu et fabriqué en France, il apporte une réponse concrète aux enjeux de souveraineté des données, de sécurité et de proximité numérique .

À l'heure où la maîtrise des données et la souveraineté numérique s'imposent comme des enjeux stratégiques pour les entreprises, les collectivités et les territoires, Grolleau entend apporter une réponse industrielle française. Le constructeur dévoilera son Micro Datacenter au Tech Show Paris, les 18 et 19 novembre 2026 (Paris Expo Porte de Versailles, Hall 5, stand P50).

Ce concentré de technologie illustre une nouvelle approche des infrastructures numériques : un datacenter, 100 % français, sécurisé et opérationnel, dans une emprise au sol inférieure à 3 m². Une solution brevetée qui permet à une collectivité, une entreprise ou un opérateur télécom de conserver la maîtrise de leurs infrastructures et de leurs données, en hébergeant leurs capacités informatiques au plus près de leurs usages.

À la croisée des enjeux de souveraineté numérique, de résilience et de développement du Edge Computing, Grolleau fait ainsi le pari d'un datacenter à taille humaine, capable de s'installer au cœur des territoires, des entreprises et des sites industriels, y compris dans les espaces les plus contraints.

Un datacenter souverain, dans moins de 3 m² : un nouveau format pour répondre à l'essor du calcul en périphérie

Edge computing, fog computing, inférence IA, applications multisites industriels : les usages numériques se rapprochent des utilisateurs et des territoires, et les organisations doivent désormais héberger leurs données et leurs applications au plus près de leurs besoins, avec un haut niveau de maîtrise et de résilience.

Pour répondre à cette évolution, Grolleau complète son offre de datacenters, déjà composée de solutions monobloc et modulaires, avec le Micro Datacenter . Pensé pour les espaces contraints, il offre à une collectivité, une entreprise ou un opérateur télécom la possibilité d'installer ses serveurs dans un produit « Plug & Play », sécurisé et de proximité, sans travaux. Cette solution ne nécessite pas de permis de construire, et se révèle particulièrement efficace pour les plans de reprise d'activité.

« Face au défi majeur de l'autonomie stratégique, notre ambition est d'apporter une réponse industrielle adaptée à chaque besoin. Qu'il s'agisse d'une infrastructure massive et évolutive ou d'une solution au déploiement agile, la maîtrise du stockage reste une priorité absolue. Pour y répondre, la redondance par un micro-datacenter de proximité s'impose comme la solution idéale. »

Etienne DUGAS – CEO de GROLLEAU

Cinq engagements au cœur de la conception

Souverain : une solution conçue et fabriquée en France.

: une solution conçue et fabriquée en France. Rapide : un déploiement pensé pour s'intégrer sans délai aux projets des clients.

: un déploiement pensé pour s'intégrer sans délai aux projets des clients. Gouvernance de la Donnée : une infrastructure hébergée localement, sous le contrôle de son propriétaire.

: une infrastructure hébergée localement, sous le contrôle de son propriétaire. De proximité : de la capacité de calcul au plus près des usages, pour une faible latence et une meilleure résilience.

: de la capacité de calcul au plus près des usages, pour une faible latence et une meilleure résilience. Sur mesure : une solution adaptable aux contraintes de chaque site et de chaque organisation.

Une gamme complète de trois solutions, de 1 à 40 baies IT

Le Micro Datacenter vient compléter une offre pensée pour accompagner chaque étape de la montée en puissance des clients :

Datacenter Monobloc : solution de proximité clé en main, de 3 à 9 baies IT de 47 U (15 à 45 kVA*), disponible en trois tailles de 18 à 36 m², pour un déploiement rapide et une intégration efficace.

: solution de proximité clé en main, de 3 à 9 baies IT de 47 U (15 à 45 kVA*), disponible en trois tailles de 18 à 36 m², pour un déploiement rapide et une intégration efficace. Datacenter Modulaire : configuration modulable de 7 à 40 baies IT (35 à 200 kVA*) sur une surface de 20 à 150 m², avec possibilité d'extension selon l'évolution de l'activité.

: configuration modulable de 7 à 40 baies IT (35 à 200 kVA*) sur une surface de 20 à 150 m², avec possibilité d'extension selon l'évolution de l'activité. Micro Datacenter : 1 baie IT de 24 U (3 à 10 kVA), pour moins de 3 m² au sol.

*Base de 5 kVA en moyenne par baie IT.

Un accompagnement de bout en bout

Grolleau ne livre pas seulement un équipement : l'entreprise accompagne ses clients sur toute la durée du projet.

Déploiement : étude et conception, fabrication et intégration, avec un délai de 4 mois à compter de la commande et de la validation des plans.

: étude et conception, fabrication et intégration, avec un délai de 4 mois à compter de la commande et de la validation des plans. Intégration paysagère : teinte RAL sur demande, finitions au choix (bardage bois, crépi, toiture, enduit) pour une insertion harmonieuse dans l'environnement.

: teinte RAL sur demande, finitions au choix (bardage bois, crépi, toiture, enduit) pour une insertion harmonieuse dans l'environnement. Transport et installation : démarches administratives, transport, déchargement et installation sur site.

: démarches administratives, transport, déchargement et installation sur site. Supervision et maintenance : supervision de l'environnement technique, maintien en condition opérationnelle et gestion des alertes.

Rendez-vous au Tech Show Paris

Les équipes de Grolleau accueilleront les visiteurs pour présenter le Micro Datacenter et échanger sur leurs projets d'infrastructure de proximité.

Dates : mercredi 18 novembre et jeudi 19 novembre 2026

Lieu : Paris Expo Porte de Versailles, Hall 5 - 1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Stand : P50

Prise de rendez-vous : yoann.menoret@grolleau.fr

A propos de Grolleau

Créé en 1950, Grolleau (Montilliers – 49) est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G, des Datacenters et des objets connectés. Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie. Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison.

Relations Presse

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST - adugast@actus.fr - Tél. 06 24 03 27 97