Grolleau : en hausse pour ses premiers pas en Bourse

(CercleFinance.com) - Grolleau a effectué vendredi ses premiers pas en Bourse à des niveaux de cours très supérieurs au prix qui avait fixé dans le cadre de sa mise sur le marché. A 13h45, le fabricant d'armoires techniques destinées à l'éclairage public et à la fibre optique cotait 9,9 euros, soit une progression de 4,2% par rapport au prix de l'offre, qui était de 9,5 euros par action. Le titre a même atteint un plus haut de 10,25 euros en tout début de séance. Aux niveaux actuels, la capitalisation boursière de la société dépasse les 28 millions d'euros, sachant que le montant total de l'offre représentait huit millions d'euros. Dans un communiqué, Euronext indique que l'opération a connu un succès 'retentissant' auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels, avec une offre été sursouscrite deux fois. L'introduction en Bourse a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation des 2,84 millions d'actions qui composent son capital, dont 842.105 actions nouvelles. Grolleau fabrique des armoires métalliques urbaines, dédiées à la gestion de l'énergie, de l'eau et des télécommunications. Il est aussi le premier fabricant français de bornes de recharge électrique urbaines. Au-delà de ces trois marchés porteurs, le groupe dit vouloir développer de nouveaux marchés à fort potentiel et accélérer son déploiement à l'international.

Valeurs associées GROLLEAU Euronext Paris +3.37%