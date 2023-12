Grisaille attendue sur Wall Street

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en repli à rebours de la séance d'hier au cours de laquelle le S&P-500 s'était approché de son record historique de clôture atteint le 22 janvier dernier. Après l'euphorie des derniers jours rendus possible par le virage accommodant signalé par la Fed à l'issue de sa réunion, les investisseurs prendront connaissance vendredi de l'inflation PCE très surveillée par la réserve fédérale américaine. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite reculent respectivement de 0,19% et 0,26%.

Hier à Wall Street

La dynamique perdure pour les marchés actions américains qui ont une nouvelle fois terminé en hausse. Ils continuent de profiter du virage accommodant signalé par la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire la semaine dernière. Les investisseurs prendront connaissance vendredi des données cruciales sur l'inflation outre-Atlantique. Le Dow Jones s'est adjugé 0,68% à 37557,92 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,66% à 15003, 22 points. Le S&P-500, en hausse de 0,59% à 4768,37 points s'est rapproché de son record historique de clôture atteint le 22 janvier dernier.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en novembre et les ventes de logements existants en novembre seront communiqués à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Les valeurs à suivre

Aon

Aon plc a annoncé l'acquisition du courtier américain en assurance pour le marché intermédiaire NFP pour 13,4 milliards de dollars. Cette opération sera financée à hauteur de 7 milliards de dollars par du numéraire et de 6,4 milliards de dollars par des titres Aon. La transaction devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté en 2025, atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et avoir un effet relutif en 2027 et au-delà, avec un impact positif sur le flux de trésorerie disponible à partir de 2026.

FedEx

FedEx a dévoilé des profits plus faibles que prévu et légèrement réduit son objectif de revenus. Le géant américain de la messagerie a réalisé au deuxième trimestre, clos fin novembre, de son exercice fiscal 2024 un bénéfice net en hausse de 14% à 900 millions de dollars, soit 3,55 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 3,99 dollars, à comparer avec un consensus de 4,19 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 22,165 milliards de dollars alors que Wall Street visait 22,36 milliards de dollars.

General Mills

General Mills est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats annuels. Le groupe américain d'agroalimentaire, propriétaire des marques Cheerios, Pillsbury et Häagen-Dazs a publié un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 5,1 milliards de dollars au second trimestre, et abaissé ses prévisions annuelles. Il s'attend désormais à un chiffre d'affaires 2024 stable ou en baisse de 1% en organique alors qu'il prévoyait précédemment une hausse de 3 à 4%.

PayPal

PayPal s'est engagé à modifier ses conditions générales afin de les rendre plus transparentes et plus compréhensibles pour les consommateurs, a indiqué la Commission européenne. Le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (réseau CPC), coordonné par Bruxelles et dirigé par l'autorité allemande Umweltbundesamt (Office fédéral de l'environnement allemand), a entamé avait estimé que les conditions générales de l'entreprise étaient excessivement difficiles à comprendre et déloyales envers les consommateurs.