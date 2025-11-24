 Aller au contenu principal
Grindr met fin aux discussions sur une offre de retrait de cote de 3,46 milliards de dollars en raison d'incertitudes de financement
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations de fond tout au long du processus)

L'application de rencontres Grindr

GRND.N a déclaré lundi qu'elle avait mis fin aux négociations sur un rachat avec retrait de cote de 3,46 milliards de dollars par ses deux principaux actionnaires, citant l'incertitude sur le financement de l'opération.

Les actions de la société ont baissé d'environ 10 % dans les échanges avant bourse après qu'un comité spécial a déclaré que les investisseurs Ray Zage et James Lu, qui contrôlent ensemble plus de 60 % des actions en circulation de Grindr, n'avaient pas réussi à clarifier le calendrier et le financement de l'offre d'octobre.

"Le comité spécial n'a pas été en mesure d'obtenir des informations satisfaisantes sur le financement définitif", a déclaré la populaire plateforme de rencontres LGBTQIA+ dans un communiqué.

Les soumissionnaires n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Grindr a déclaré qu'il restait confiant dans sa stratégie actuelle et dans ses résultats du troisième trimestre, qu'il était sur la bonne voie pour offrir une valeur durable à ses actionnaires et qu'il maintenait sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires d'environ 26 % pour l'ensemble de l'année.

Les plateformes de rencontres en ligne, dont Grindr et ses rivaux Match Group MTCH.O (propriétaire de Tinder) et Bumble

BMBL.O , ont été confrontées à des pressions de croissance car moins de personnes s'inscrivent dans le cadre d'une marée montante de "swiping fatigue".

Les actions de la société californienne Grindr ont chuté de 22,4 % depuis le début de l'année.

Zage et Lu, qui ont acquis Grindr en 2020 et l'ont introduit en bourse en 2022, ont été d'importants investisseurs dans l'entreprise et ont siégé à son conseil d'administration.

L'annulation de l'opération aurait permis aux soumissionnaires de mieux contrôler la plateforme LGBTQ, qui compte des millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays.

