Grindr chute alors qu'un comité spécial met fin aux discussions sur une proposition de rachat de 3,46 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N chutent de 8,3 % à 12,69 $ avant le marché

** Le comité spécial de la société a mis fin à ses discussions concernant une proposition de rachat non sollicitée de la part des actionnaires importants George Raymond Zage III et James Lu, en raison de préoccupations de financement.

** En octobre, Zage III et Lu ont proposé de privatiser la société pour 3,46 milliards de dollars, soit 18 dollars par action

** GRND déclare que l'opération de privatisation n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise à l'heure actuelle

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 22,4 % cette année