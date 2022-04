Grincements dans les poutres de l'UE

Il apparaît d'ores et déjà que l'unité européenne volontiers affichée face à la guerre n'est pas si forte. Cela commence déjà par la direction de l'UE, au sein de laquelle la rivalité entre la présidente de la Commission Von der Leyen et le président du Conseil Michel, semble plus importante qu'une réaction bien coordonnée à la guerre d'agression de Poutine. (Crédits photo : Pixabay - pixel2013 )

L'Europe n'est pas aussi unie qu'elle le prétend

Les perspectives pour les actions européennes s'assombrissent

L'inversion de la courbe des taux américains n'est pas forcément un signal de récession cette fois-ci

Depuis les crimes choquants contre la population civile que les soldats russes en partance ont apparemment commis à Boutcha et dans d'autres banlieues de Kiev, l'invasion de l'Ukraine par la Russie fait sans doute partie des pires atrocités de guerre commises en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour l'UE, la question de savoir comment continuer à faire des affaires avec un criminel de guerre comme Poutine se pose donc avec encore plus d'acuité. Même si cela devait entraîner de graves perturbations économiques, y compris une profonde récession, l'idée de verser chaque jour des centaines de millions d'euros et de dollars dans les caisses du meurtrier de masse au Kremlin semble insupportable.

Il apparaît d'ores et déjà que l'unité européenne volontiers affichée face à la guerre n'est pas si forte. Cela commence déjà par la direction de l'UE, au sein de laquelle la rivalité entre la présidente de la Commission Von der Leyen et le président du Conseil Michel, semble plus importante qu'une réaction bien coordonnée à la guerre d'agression de Poutine.

Le résultat des élections hongroises de ce week-end est également un terrible signe de désunion européenne. Car tandis que l'UE et sa majorité se targuent de défendre également la liberté de l'Europe en Ukraine, le nationaliste pro-Poutine Orban a manifestement suffisamment uniformisé les médias, la justice et le système éducatif - et donc les canaux décisifs pour manipuler l'électorat - pour remporter une victoire écrasante et une majorité des deux tiers au Parlement.

Face à la question de savoir combien de temps son pays, miné par la corruption, pourra encore rester membre de l'UE, les espoirs se tournent d'autant plus vers la France. Certes, l'avance d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen dans la course à la présidence s'est récemment réduite. Mais il y a toujours de bonnes chances que Macron, un Européen convaincu, remporte le premier tour des élections dimanche (10 avril) et le second tour deux semaines plus tard, permettant ainsi aux partisans d'une intégration européenne plus poussée de rester au pouvoir dans les trois plus grandes économies de l'UE.

Pendant ce temps, les cours des actions européennes sont de nouveau plus élevés qu'au moment de l'invasion de la Russie le 24 février. Outre une certaine absence d'alternative (les taux d'intérêt réels restent extrêmement bas et les actions peuvent, jusqu'à un certain point, aider à immuniser les portefeuilles contre une hausse de l'inflation), l'espoir que les choses ne finiront pas si mal semble toujours s'exprimer. Mais au vu des atrocités de plus en plus graves commises par l'armée russe, de la perspective réaliste pour Poutine de pouvoir conserver durablement des parties substantielles du sud-est de l'Ukraine, y compris la liaison terrestre entre le Donbass et la Crimée, et des positions toujours aussi éloignées dans les "négociations de paix", la perspective d'une fin prochaine de la guerre semble douteuse.

Et chaque jour que dure la guerre augmente la probabilité d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie, d'une interruption des chaînes d'approvisionnement et d'une angoisse chez les entreprises et les consommateurs. Et si de nouveaux crimes commis par l'armée russe et/ou des paiements forcés en roubles venaient à fermer complètement le robinet de gaz, une grave récession ne pourrait être évitée. L'Europe est donc nettement plus vulnérable que les États-Unis. Selon les calculs du BlackRock Investment Institute (BII), les dépenses énergétiques en Europe se sont récemment élevées à pas moins de 9,1% du PIB, contre seulement 4,4% aux États-Unis.

Les bénéfices des entreprises européennes ont déjà été révisés à la baisse d'environ 6% depuis le début de l'année, contrairement aux révisions à la hausse d'environ 8% des prévisions de bénéfices de leurs homologues américaines. Même si les entreprises européennes génèrent environ la moitié de leurs revenus dans d'autres parties du monde, elles devraient souffrir davantage de la guerre et de la situation générale que les entreprises américaines. Pour nous, c'est une raison suffisante pour ramener tactiquement les actions européennes à un niveau de conviction « neutre » - d'autres rétrogradations ne sont pas exclues.

Courbe inversée des taux d'intérêt américains : Anecdote intéressante ou menace concrète de récession ?

À la fin de la semaine dernière, le rendement des obligations d'État américaines à deux ans a atteint 2,45%, soit six points de base au-dessus du rendement à dix ans. La courbe s'est ainsi inversée pour la première fois depuis 2019. Au cours des huit inversions survenues jusqu'à présent depuis la fin des années 1970, les courbes de taux américaines inversées ont été, à une seule exception près (1998), les signes avant-coureurs d'une récession. La logique selon laquelle une courbe inversée indique un resserrement drastique de la Fed et donc un étouffement de l'économie risque-t-elle de se reproduire cette fois encore ? Peut-être, mais pas forcément. Car d'une part, les Fed Funds Futures annoncent en effet un ralentissement très prononcé de la banque centrale américaine.

La probabilité que le taux directeur soit plus élevé d'au moins 100 points de base qu'aujourd'hui d'ici la prochaine réunion du FOMC est de 78% selon les prix des futures. Notre opinion du BII table également sur de nouvelles mesures rapides et sur un taux cible des Fed Funds de 2% à la fin de l'année. Tout cela serait toutefois encore compatible avec une normalisation de la politique monétaire. Ce n'est qu'à partir du moment où la Fed relèverait son taux directeur bien au-delà de la zone neutre qu'il y aurait restriction monétaire et donc risque d'entrave à la croissance. Or, ce n'est pas ce que nous attendons actuellement.

En outre, il est tout à fait possible que la Fed parvienne à endiguer les attentes inflationnistes avant même que le taux neutre ne soit atteint, grâce au "frontloading", c'est-à-dire une intensification des premières mesures sur les taux. Dans ce cas, les livres d'histoire pourraient connaître un nouvel épisode au cours duquel les marchés s'en tireraient à bon compte malgré une courbe américaine inversée.